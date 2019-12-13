Авария произошла вечером в четверг, уведомление в префектуру отнесли во вторник. Заместитель префекта Александр Чеботарев сообщил организаторам, что заявку они подали слишком поздно — для выражения сочувствия надо было уведомить префектуру за месяц.

Чеботарев ссылается на регламент префектуры, по которому она проводит «культурно-просветительные, театрально-зрелищные, спортивные и рекламные мероприятия». Вероятно, акцию памяти Чеботарев принял за что-то из этого списка.

Между тем федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» определяет другие сроки — уведомить местные власти нужно не позднее десяти дней до дня проведения акции. Организаторы не выдержали эти сроки, а власти не посчитали нужным пойти навстречу людям, которые просто хотели выразить сочувствие пострадавшим.