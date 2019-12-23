Жители корпусов 438 и 439 — башен на Центральном проспекте — жалуются на новый торговый центр, открывшийся в пристройке к их домам. Помещение бывших «1000 мелочей» ремонтировалось с начала года, в том числе, по ночам — жильцы неоднократно вызывали полицию. Затем сетевой магазин «Мираторг» поставил на придомовой территории ограждение и лестницу, фактически захватив часть земли возле корпуса 438. А на крыше, под окнами квартир, поставили промышленные кондиционеры, которые сильно шумят. И, наконец, устроили зону дебаркадера — зону погрузки-разгрузки товара — со стороны двора дома. Ещё одна претензия жильцов 17-этажки — помещения в пристройке к их корпусу оборудованы порошковой системой пожаротушения. Это запрещено в общественных помещениях с массовым пребыванием людей (более 50-ти).

Ремонт уже закончен, так что первый вопрос о ночном шуме снят, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации торгового центра «Тысяча мелочей» — не отрицая сам факт нарушений. Ограждение и лестницу убрали, а «Мираторг» оштрафовали за их появление возле дома. Что касается кондиционеров, их в ближайшее время закроют шумозащитными коробами. Система пожаротушения водяная, а не порошковая.