Местные жители обвиняют «Мираторг» в самозахвате общей территории, шумных кондиционерах и разгрузке машин во дворе 23.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Жители корпусов 438 и 439 — башен на Центральном проспекте — жалуются на новый торговый центр, открывшийся в пристройке к их домам. Помещение бывших «1000 мелочей» ремонтировалось с начала года, в том числе, по ночам — жильцы неоднократно вызывали полицию. Затем сетевой магазин «Мираторг» поставил на придомовой территории ограждение и лестницу, фактически захватив часть земли возле корпуса 438. А на крыше, под окнами квартир, поставили промышленные кондиционеры, которые сильно шумят. И, наконец, устроили зону дебаркадера — зону погрузки-разгрузки товара — со стороны двора дома. Ещё одна претензия жильцов 17-этажки — помещения в пристройке к их корпусу оборудованы порошковой системой пожаротушения. Это запрещено в общественных помещениях с массовым пребыванием людей (более 50-ти).

Ремонт уже закончен, так что первый вопрос о ночном шуме снят, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации торгового центра «Тысяча мелочей» — не отрицая сам факт нарушений. Ограждение и лестницу убрали, а «Мираторг» оштрафовали за их появление возле дома. Что касается кондиционеров, их в ближайшее время закроют шумозащитными коробами. Система пожаротушения водяная, а не порошковая.

А вот дебаркадер сделан внутри помещения, и это соответствует требованиям законодательства, отметили владельцы ТЦ. Зона разгрузки у всех магазинов со двора — так были спроектированы и построены и дома с нежилыми помещениями, и торговые центры ещё в советские времена.

Проблема в том, что двор магазина в данном случае — одновременно двор жилого дома. То же в бывшем магазине «Океан», который в бытность свою привозил и разгружал товар со стороны подъезда и двора дома. Потом тем же занялся новый арендатор пристройки к корпусу — «Перекресток», но вдобавок стал использовать это помещение как склад. Подвоз и разгрузка происходили на улице, а новые партии продуктов в магазин привозят постоянно. Кроме того, жильцы жаловались на шум от кондиционеров магазина. За эти нарушения три года назад «Перекресток» дважды закрывали — первый раз на месяц, второй раз на два.

Санитарные правила (СанПиН 2.1.2.2645-10, пункт 3.7) запрещают загрузку материалов и продукции для помещений общественного назначения со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры. Но если это закрытый дебаркадер — то допускается. Там же есть ряд требований: помещение дебаркадера должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, системой дымоудаления, водопроводом, канализацией и так далее. Но что такое закрытый дебаркадер в жилом доме, законодательством и техническими регламентами четко не описано. Понятие «дебаркадер» в торговле раскрывалось ранее в приказе Минторга СССР 1978 года — это закрытое помещение, въезд и выезд из которого оборудован воротами и тепловой воздушной завесой, имеющее вентиляцию, дымоудаление, водопровод, канализацию. Приказ давно отменён, но суды, разбирая споры жителей или Роспотребнадзора с торговыми сетями, ссылаются на него (пример). Хотя это может считаться только рекомендацией.

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