Супермаркет «Мираторг» открылся на Центральном проспекте, на первом этаже ТЦ «1000 мелочей» в корпусе 438. Он работает с 8:00 до 23:00. Сеть супермаркетов «Мираторг» — это магазины нового формата для всей семьи с продуктами, как собственного производства агрохолдинга, так и тщательно отобранных отечественных и импортных производителей. Показываем, что там внутри.
Большой выбор сезонных и экзотических фруктов, овощей и зелени
Пекарня со свежей выпечкой и ароматным кофе. Кстати, утром, до 11.00 вы можете взять кофе булочку за 69,90 рублей или 99,90 рублей (в зависимости от объема напитка). Кроме того, каждый 6-й кофе обойдется вам всего в 1 рубль.
В магазине представлено более 300 наименований фирменной продукции: настоящая мраморная говядина, охлажденное мясо на любой вкус, полуфабрикаты и субпродукты, мясо в маринаде, для жарки, тушения и запекания — все для приготовления вкуснейших мясных блюд.
Есть удобный бутик с винами со всего мира и крепким алкоголем.