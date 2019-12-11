Супермаркет «Мираторг» открылся на Центральном проспекте, на первом этаже ТЦ «1000 мелочей» в корпусе 438. Он работает с 8:00 до 23:00. Сеть супермаркетов «Мираторг» — это магазины нового формата для всей семьи с продуктами, как собственного производства агрохолдинга, так и тщательно отобранных отечественных и импортных производителей. Показываем, что там внутри.