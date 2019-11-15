На маршрут 400-го «экспресса» добавили четыре автобуса 15.11.2019 ZELENOGRAD.RU

На автобусном маршруте Зеленоград — метро «Ховрино» по будням количество рейсов выросло на 40 — с 512 до 552, потому что увеличили количество автобусов — с 36 до 40. В часы пик 400-е «экспрессы» должны ходить каждые три минуты.

Об этом через интернет-приемную префектуры сообщил зеленоградский автокомбинат в ответ на жалобу по поводу огромной очереди на 400-й в месте посадки. «18 октября на остановке „Океан“ в 8:40 образовалась настолько огромная очередь, что она вышла за зону остановки и сложилась вдвое, как „змейка“, — написала Екатерина З. — На мои жалобы „Мосгортранс“ отвечает всегда по-разному насчет интервалов автобуса. Они заявляют, что утром интервал между автобусами 3—4 минуты, но по факту это 7 минут, так и показывается в приложении, а иногда автобусы и вовсе не выходят на маршрут. На начальной остановке собирается огромное количество людей, с последующих остановок автобус просто не забирает людей, а иногда и вовсе не останавливается и проезжает мимо».

Автокомбинат отчитался, что на маршрут 400-экспресс добавлено четыре автобуса, и привел данные по общему количеству рейсов в день и автобусов на маршруте. В пик интервал движения — 3 минуты, вне пика — 4—5 минут. Кроме того, на автокомбинате оперативно разобрались в причинах увеличенных интервалов и приняли меры, «исключающие случаи увеличенных интервалов на маршруте № 400-экспресс по вине филиала». Если на остановку приезжает два автобуса, пассажиров сажают одновременно в два. Маршрут полностью укомплектован автобусами ГолАЗ-525110 и ЛиАЗ-525613, отмечается в сообщении. Имеются и резервные автобусы специально для 400-го «экспресса». А диспетчеры комбината проинструктированы, как оперативно и правильно перенаправить автобусы в случаях их выбытия с маршрута 400-экспресс.

В качестве резервных используются, в частности, сочлененные ЛиАЗы — «гармошки», удобство которых на этом маршруте ранее оценили пассажиры. А к параллельной посадке в два автобуса отношение неоднозначное: без упорядочивания очереди это провоцирует конфликты. 60 процентов участников опроса «Зеленоград.ру» в конце октября ответили, что стоят в очереди на 400-й «экспресс» больше 15 минут.

Читайте также
«Наша задача, чтобы очередь стояла не больше пяти минут». Как объясняют параллельную посадку в 400-й «экспресс»
Вы заметили, что 400-е «экспрессы» стали ходить чаще?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовал 41 человек
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Гололёд — ДТП — пробки. С чего началась пятница и при чём тут летняя резина Новости
На маршрут 400-го «экспресса» добавили четыре автобуса Новости
Редчайший краснокнижный можжевельник рекордного размера найден в лесу Зеленограда Новости
Конно-спортивный клуб «Альтис» в Зеленограде — что внутри? Партнерский материал
Строительство платной трассы М-11 официально завершено, а на пунктах оплаты изменили цвета знаков Новости
Спасатели вытащили голубя из петли Жизнь
Бесплатное обследование на предрасположенность к диабету проходит до конца недели Новости
Новая образовательная площадка MIET Family: смарткубинг, школа дошколят, китайский язык и школа спикеров Реклама
Недавней аварии, в которой сбили 80-летнюю женщину, могло и не быть Истории
Темнокожий житель деревни Голубое Даниил Гиамба вернулся домой Новости
Одобрен проект реконструкции 19-го микрорайона. Здесь снесут почти всё жильё и построят новое Новости
«Ведогонь-театр» готовит премьеру «Дон Жуана». Спектакль покажут на сцене ДК Новости
Дело о похищении малолетних брата и сестры из Андреевки возбудил следственный комитет. Розыск продолжается Новости
«Вода то цвета кофе, то с запахом лягушек». Как жители новостройки у Чёрного озера пошли в суд за чистой водой Истории
«Ведогонь-театр» открыл кассу в 4-м микрорайоне Новости
Фантастические фотографии самолетов на мосту через Шереметьевское шоссе Жизнь
© 1997–2019 Зеленоград.ру