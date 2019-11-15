На автобусном маршруте Зеленоград — метро «Ховрино» по будням количество рейсов выросло на 40 — с 512 до 552, потому что увеличили количество автобусов — с 36 до 40. В часы пик 400-е «экспрессы» должны ходить каждые три минуты.

Об этом через интернет-приемную префектуры сообщил зеленоградский автокомбинат в ответ на жалобу по поводу огромной очереди на 400-й в месте посадки. «18 октября на остановке „Океан“ в 8:40 образовалась настолько огромная очередь, что она вышла за зону остановки и сложилась вдвое, как „змейка“, — написала Екатерина З. — На мои жалобы „Мосгортранс“ отвечает всегда по-разному насчет интервалов автобуса. Они заявляют, что утром интервал между автобусами 3—4 минуты, но по факту это 7 минут, так и показывается в приложении, а иногда автобусы и вовсе не выходят на маршрут. На начальной остановке собирается огромное количество людей, с последующих остановок автобус просто не забирает людей, а иногда и вовсе не останавливается и проезжает мимо».

Автокомбинат отчитался, что на маршрут 400-экспресс добавлено четыре автобуса, и привел данные по общему количеству рейсов в день и автобусов на маршруте. В пик интервал движения — 3 минуты, вне пика — 4—5 минут. Кроме того, на автокомбинате оперативно разобрались в причинах увеличенных интервалов и приняли меры, «исключающие случаи увеличенных интервалов на маршруте № 400-экспресс по вине филиала». Если на остановку приезжает два автобуса, пассажиров сажают одновременно в два. Маршрут полностью укомплектован автобусами ГолАЗ-525110 и ЛиАЗ-525613, отмечается в сообщении. Имеются и резервные автобусы специально для 400-го «экспресса». А диспетчеры комбината проинструктированы, как оперативно и правильно перенаправить автобусы в случаях их выбытия с маршрута 400-экспресс.

В качестве резервных используются, в частности, сочлененные ЛиАЗы — «гармошки», удобство которых на этом маршруте ранее оценили пассажиры. А к параллельной посадке в два автобуса отношение неоднозначное: без упорядочивания очереди это провоцирует конфликты. 60 процентов участников опроса «Зеленоград.ру» в конце октября ответили, что стоят в очереди на 400-й «экспресс» больше 15 минут.