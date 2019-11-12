Раньше машины парковались с обоих сторон Озерной аллеи, но в 2014 году их начали эвакуировать. Тогда же обещали сделать большую парковку на пересечении Озерной и Сосновой аллей, но вместо этого сделали сквер. В 2015 году полностью закрыли для аллею со стороны пруда. А затем постепенно, небольшими кусочками, запрещали парковку с другой стороны дороги.