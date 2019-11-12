Поддерживаете ли вы установку нового запрета парковки на Озерной аллее?
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Еще на одной части Озерной аллеи запретили парковку. Три новых знака «Остановка запрещена» вместе с табличками «Работает эвакуатор» появились на дороге от «Элмы» к 6-му микрорайону. Ближе к пересечению с Каштановой аллеей запрет действует только по рабочим дням с 8 до 20 часов. Очевидцы рассказывают, что эвакуаторы уже работают.
Раньше машины парковались с обоих сторон Озерной аллеи, но в 2014 году их начали эвакуировать. Тогда же обещали сделать большую парковку на пересечении Озерной и Сосновой аллей, но вместо этого сделали сквер. В 2015 году полностью закрыли для аллею со стороны пруда. А затем постепенно, небольшими кусочками, запрещали парковку с другой стороны дороги.