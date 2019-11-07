Чье-то неосторожное обращение с огнем привело к масштабному пожару в корпусе 1643 в начале октября. Загорелась обшивка-утеплитель оконных рам в лифтовом холле на третьем этаже. Огонь распространился по обшивке до восьмого этажа. «Зеленоград.ру» решил выяснить, что это за легковоспламеняющийся утеплитель и насколько широко он используется в зеленоградских домах. Однако префектура предпочла не заметить неудобные вопросы.

В пожаре чудом никто не пострадал. Пламя грозило перекинуться по фасадным швам на прилегающие квартиры, огонь также мог добраться до машинного отделения лифтов. Пожарные работали в условиях плотного задымления. В тот день они спасли четырех человек, в том числе двух детей 8 и 9 лет, которые находились дома одни. В МЧС нам пояснили, что дом — 1995 года постройки. Тогда никаких жёстких требований к утеплителю не было.

Мы отправили запрос в префектуру, в котором попросили сообщить, из какого материала состоит утеплитель в корпусе 1643 и какой в принципе обычно используют в домах. Спрашивали и о том, почему он так легко воспламенился и какие есть альтернативы. Также интересовались, какие меры приняли для устранения последствий пожара, за чей счет, кто несет ответственность за пожар и найден ли виновник?

В ответе, подписанном заместителем префекта Олегом Паниным, половина вопросов проигнорированы. Зампрефекта сообщил только, что ущерб общему имуществу «не причинен», незначительные повреждения устранил «Жилищник» в рамках текущей эксплуатации, а поиском тех, кто причастен к пожару, и определением его причин занимается МЧС. Фраза «в рамках текущей эксплуатации» означает, что ремонт сделали за счет жильцов дома — есть такая строка в платёжках «содержание и ремонт».

В пресс-службе префектуры не смогли пояснить, почему остальные вопросы редакции остались без ответа.