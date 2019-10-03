Пожар в шесть этажей произошел в 16-м микрорайоне. Загорелся утеплитель 03.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Загорелась обшивка-утеплитель оконных рам в лифтовом холле на третьем этаже корпуса 1643. Огонь распространился до восьмого этажа, а дым достиг крыши.

Пожар произошел в среду, 2 октября. Корпус 1643 состоит из 10- и 14-этажных секций. Загорелась десятиэтажная. От сообщения о пожаре в «01» в 15:43 до его ликвидации прошло 20 минут.

Пожар грозил перекинуться в машинное отделение лифтовой шахты и в квартиры: кое-где огонь перешел из лифтового холла на межпанельные швы между жилыми этажами с фасадной стороны здания.

Пожарные предотвратили распространение огня и вывели из задымленной зоны четверых человек: мужчину с восьмого этажа и женщину с малолетними детьми 8 и 9 лет с десятого этажа.

Вероятная причина возгорания обшивки рам — неосторожное обращение с огнем. Возможно, кто-то курил в холле и тушил окурок об утеплитель, или оставил непотушенную сигарету, или просто баловался.

На момент создания публикации 3 октября (на следующий день после пожара) дознаватель продолжал работать на месте происшествия, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе МЧС.

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Неосторожное обращение с огнем / Нечаянно вышло
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