Быстрые зарядные станции для электрокаров будут производить в Зеленограде 28.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградская компания «Миландр» разработала quickcharge-станции для электромобилей. Они позволят зарядить аккумулятор электрокаров до 80% менее чем за час. Планируется, что производить такие аппараты будут в Зеленограде.

Пока был представлен только макет — это зарядное устройство MCS-1T22A стандарта CHAdeMO. Как сообщили «Зеленоград.ру» разработчики, их quickcharge-станции от аналогов будут отличаться «использованием современных компонентов, которые позволяют увеличить КПД». Кроме того, управлять работой зарядки будет микросхема собственной разработки.

«Конкурентные преимущества достигнуты за счёт использования потенциала собственного центра проектирования аппаратуры и производства компании, а также использования части элементной базы собственной разработки. За счёт этого появляется возможность гибко реагировать на потребности рынка и при необходимости в короткие сроки реализовать пожелания потребителей», — пояснили в компании.

Габариты нового устройства составят 600*280*600 мм., вес — 22,5 кг., мощность — до 22,5 кВт. Такие quickcharge-станции будут рассчитаны на любую ёмкость аккумулятора, для их использования специальные розетки не потребуются. Устройство подойдёт для самых популярных электромобилей в России, например, Mitsubishi i-MiEV и Nissan Leaf. Владельцы последнего уже проявляют большой интерес к изобретению, отмечают разработчики.

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Почему на станции Радищево рядом с Зеленоградом погиб человек. Возможно, не последний Истории
Суд о сносе «Зеленопарка» продолжается. Но теперь «Газпром» и «Транснефть» могут помириться с ТЦ Новости
Неизвестные сожгли в МЖК Porsche Cayenne Новости
Быстрые зарядные станции для электрокаров будут производить в Зеленограде Новости
Почему по программе реновации вместо пятиэтажек строят высотные дома? Ответы
«Мусорная куча» в Поварово пугала людей, которые бросали бумажки. Организаторы связаны с местной администрацией Новости
В Мосгордуме разработают алгоритм борьбы с квартирами-«помойками» Новости
Зоозащитники и журналисты пострадали во время притравки собак рядом с Зеленоградом Новости
Пропавшие зеленоградцы Юрий Шубин и Виктор Мартышкин нашлись Новости
Бесплатное освещение квартиры в подарок. Новый уличный фонарь поставили прямо под окна квартир Жизнь
Наш депутат в Мосгордуме обсуждает с префектурой дополнительные парковки на Центральном проспекте. Он не знает, где их сделать и просит совета у горожан Новости
Слухи о закрытых на карантин школах 15 и 16 микрорайонов не подтвердились. Но заболевшие все-таки были Новости
Травмпункт вызвал «скорую» двухлетнему ребенку, потому что нечем было зашить рану. Главврач опровергает отсутствие расходников Новости
На беспилотном автомобиле до конца года можно будет проехать от Зеленограда до Москвы Новости
Автотехцентр «Норд-Авто» в Западном проезде — что внутри? Партнерский материал
На 400-х ввели одновременную посадку в несколько автобусов. Хорошо ли это? Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру