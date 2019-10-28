Пока был представлен только макет — это зарядное устройство MCS-1T22A стандарта CHAdeMO. Как сообщили «Зеленоград.ру» разработчики, их quickcharge-станции от аналогов будут отличаться «использованием современных компонентов, которые позволяют увеличить КПД». Кроме того, управлять работой зарядки будет микросхема собственной разработки.

«Конкурентные преимущества достигнуты за счёт использования потенциала собственного центра проектирования аппаратуры и производства компании, а также использования части элементной базы собственной разработки. За счёт этого появляется возможность гибко реагировать на потребности рынка и при необходимости в короткие сроки реализовать пожелания потребителей», — пояснили в компании.

Габариты нового устройства составят 600*280*600 мм., вес — 22,5 кг., мощность — до 22,5 кВт. Такие quickcharge-станции будут рассчитаны на любую ёмкость аккумулятора, для их использования специальные розетки не потребуются. Устройство подойдёт для самых популярных электромобилей в России, например, Mitsubishi i-MiEV и Nissan Leaf. Владельцы последнего уже проявляют большой интерес к изобретению, отмечают разработчики.