В поселке Поварово рядом с Зеленоградом провели необычную акцию. Рядом с пешеходной дорожкой на землю ложился человек, замаскированный под кучу мусора. Когда прохожий бросал рядом свой мусор, эта «куча» вскакивала и бежала за ним, а тот пугался и убегал. Похоже, к организации этой странной акции причастны люди, связанные с местной администрацией.

Сюжет про «живой мусор» снял телеканал 360, принадлежащий правительству Московской области. Участники сюжета ведут себя не вполне естественно и, похоже, что съемка постановочная. Создателем акции в сюжете названа некая Татьяна Захарова. В ответ на просьбу «Зеленоград.ру» о комментарии она сначала согласилась, но позже перестала выходить на связь. На её странице ВКонтакте нет записей о каких-либо акциях в защиту экологии, а сама она находится в списке контактов официальной группы администрации Поварово.