В поселке Поварово рядом с Зеленоградом провели необычную акцию. Рядом с пешеходной дорожкой на землю ложился человек, замаскированный под кучу мусора. Когда прохожий бросал рядом свой мусор, эта «куча» вскакивала и бежала за ним, а тот пугался и убегал. Похоже, к организации этой странной акции причастны люди, связанные с местной администрацией.
Сюжет про «живой мусор» снял телеканал 360, принадлежащий правительству Московской области. Участники сюжета ведут себя не вполне естественно и, похоже, что съемка постановочная. Создателем акции в сюжете названа некая Татьяна Захарова. В ответ на просьбу «Зеленоград.ру» о комментарии она сначала согласилась, но позже перестала выходить на связь. На её странице ВКонтакте нет записей о каких-либо акциях в защиту экологии, а сама она находится в списке контактов официальной группы администрации Поварово.
Действительно ли проблема с мусорящими жителями такая острая для Поварово, неизвестно. Рядом с местом съемки нет ни одной урны — а это популярная пешеходная дорожка рядом с железнодорожной станцией. При этом сам телесюжет называется «Живой мусор преследовал жителей за брошенные мимо урны отходы». Возможно, проблема как раз не в мусорящих людях, а в нехватке урн, хотя замглавы администрации Солнечногорского городского округа в телесюжете рапортует, что урн в округе 2500. То, с какой легкостью прохожие бросали свой мусор в существующую кучу может говорить как раз о том, что неубранный мусор — привычное зрелище.
Когда в одном предложении сейчас появляются слова «Поварово» и «мусор», обычно подразумевается скандальное строительство комплекса по переработке отходов (КПО) и полигон для захоронения рядом с Поварово. Активист Мария Ёлкина рассказала «Зеленоград.ру», что противники строительства КПО не встречают явного противодействия со стороны администрации, которая делает вид, что протеста нет, но явно переживает, что социальная активность жителей возрастает.