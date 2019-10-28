«Мусорная куча» в Поварово пугала людей, которые бросали бумажки. Организаторы связаны с местной администрацией 28.10.2019 ZELENOGRAD.RU

В поселке Поварово рядом с Зеленоградом провели необычную акцию. Рядом с пешеходной дорожкой на землю ложился человек, замаскированный под кучу мусора. Когда прохожий бросал рядом свой мусор, эта «куча» вскакивала и бежала за ним, а тот пугался и убегал. Похоже, к организации этой странной акции причастны люди, связанные с местной администрацией.

Сюжет про «живой мусор» снял телеканал 360, принадлежащий правительству Московской области. Участники сюжета ведут себя не вполне естественно и, похоже, что съемка постановочная. Создателем акции в сюжете названа некая Татьяна Захарова. В ответ на просьбу «Зеленоград.ру» о комментарии она сначала согласилась, но позже перестала выходить на связь. На её странице ВКонтакте нет записей о каких-либо акциях в защиту экологии, а сама она находится в списке контактов официальной группы администрации Поварово.

Действительно ли проблема с мусорящими жителями такая острая для Поварово, неизвестно. Рядом с местом съемки нет ни одной урны — а это популярная пешеходная дорожка рядом с железнодорожной станцией. При этом сам телесюжет называется «Живой мусор преследовал жителей за брошенные мимо урны отходы». Возможно, проблема как раз не в мусорящих людях, а в нехватке урн, хотя замглавы администрации Солнечногорского городского округа в телесюжете рапортует, что урн в округе 2500. То, с какой легкостью прохожие бросали свой мусор в существующую кучу может говорить как раз о том, что неубранный мусор — привычное зрелище.

Когда в одном предложении сейчас появляются слова «Поварово» и «мусор», обычно подразумевается скандальное строительство комплекса по переработке отходов (КПО) и полигон для захоронения рядом с Поварово. Активист Мария Ёлкина рассказала «Зеленоград.ру», что противники строительства КПО не встречают явного противодействия со стороны администрации, которая делает вид, что протеста нет, но явно переживает, что социальная активность жителей возрастает.

Верите ли вы, что администрация организовала эту акцию, чтобы отвлечь внимание от протестов с КПО?
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