Грузовик с мусором упал на бок на турбокольцевом перекрестке улицы Радио и Георгиевского проспекта. Авария произошла утром 22 октября. Водитель не пострадал.

Судя по фото очевидца, мусоровоз перевернулся, когда поворачивал с улицы Радио на Георгиевский проспект. Перегруженный транспорт не справился с маневрами. Мусор опрокинулся на тротуар, на проезжую часть разлились топливо и мусорный фильтрат.

Позже пожарные отмывали это с дороги шлангами. Грузовик поставили на колеса, а мусор убрали и увезли.