На турбокольцевом перекрестке перевернулся мусоровоз 22.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Грузовик с мусором упал на бок на турбокольцевом перекрестке улицы Радио и Георгиевского проспекта. Авария произошла утром 22 октября. Водитель не пострадал.

Судя по фото очевидца, мусоровоз перевернулся, когда поворачивал с улицы Радио на Георгиевский проспект. Перегруженный транспорт не справился с маневрами. Мусор опрокинулся на тротуар, на проезжую часть разлились топливо и мусорный фильтрат.

Позже пожарные отмывали это с дороги шлангами. Грузовик поставили на колеса, а мусор убрали и увезли.

Как думаете, что произошло?
Кузов раскачало от смены направления на кольце
Водитель нарушил ПДД и технику безопасности
Неисправность мусоровоза
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