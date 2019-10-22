За четыре дня участники акции «ЭлектроСбор» собрали 2240 килограмм электрических приборов. Люди привозили в основном старые телевизоры и мониторы. Следующая акция по сбору старой электротехники пройдёт весной.

С 16 по 19 октября пункты сбора электролома работали возле гипермаркета «Леруа Мерлен» и «Творческого лицея» на улице Гоголя, 11А. За два дня у «Леруа» уже было собрано 980 килограмм, а в субботу в двух точках приема — 1260 кг, сообщили «Зеленоград.ру» организаторы акции — экологическое движение РазДельный сбор Москва и область — и отметили, что не ожидали такого резонанса. «Люди шли без перерыва и буквально оборвали наши телефоны!» Кроме телевизоров и мониторов, приносили системные блоки, чайники, утюги, магнитофоны, телефоны, наушники, провода.