Больше двух тонн старой техники собрали и отправили на переработку в Зеленограде 22.10.2019 ZELENOGRAD.RU

За четыре дня участники акции «ЭлектроСбор» собрали 2240 килограмм электрических приборов. Люди привозили в основном старые телевизоры и мониторы. Следующая акция по сбору старой электротехники пройдёт весной.

С 16 по 19 октября пункты сбора электролома работали возле гипермаркета «Леруа Мерлен» и «Творческого лицея» на улице Гоголя, 11А. За два дня у «Леруа» уже было собрано 980 килограмм, а в субботу в двух точках приема — 1260 кг, сообщили «Зеленоград.ру» организаторы акции — экологическое движение РазДельный сбор Москва и область — и отметили, что не ожидали такого резонанса. «Люди шли без перерыва и буквально оборвали наши телефоны!» Кроме телевизоров и мониторов, приносили системные блоки, чайники, утюги, магнитофоны, телефоны, наушники, провода.

Организаторы акции говорят, что многие благодарили их за возможность избавиться от электрохлама, который хранили много лет и не знали, куда его можно сдать.

Всю собранную технику отправили на предприятие «Петромакс», занимающееся переработкой и утилизацией отходов. Утилизация электрооборудования предполагает повторное использование компонентов или их переработку в промышленное сырьё.

Такую же акцию организаторы планируют повторить в апреле, как в прошлом году. Тогда в 54 точках Москвы и Подмосковья, в том числе в Зеленограде, собрали 28 тонн старой техники. Всё собранное отправили на переработку в «Фонд рационального природопользования», корпорацию «Экополис» и компанию «Петромакс».

Есть ли у вас старые вещи, которые надо бы выбросить, но жалко?
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