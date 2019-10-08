Пункт приема старой электротехники откроется в Зеленограде с 16 по 19 октября. Собранный электролом отправят на переработку 08.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Можно сдать любые электрические приборы, в том числе бытовую технику: пылесосы, чайники, фены, утюги, телевизоры. Офисную технику: мониторы, провода, системные блоки, мышки, принтеры, сканеры. Электронику: телефоны, плееры, провода, зарядки, наушники. Не принимаются батарейки, лампочки, картриджи, диски и кассеты.

Пункты приёма — в гипермаркете «Леруа Мерлен» (возле «Зеленопарка») при входе в магазин 16, 17, 18 октября с 8:00 до 23:00, а в субботу, 19 октября, до 15:00. Еще одна точка приема будет работать 19 октября с 11:00 до 15:00 на улице Гоголя, 11А («Творческий лицей»).

Собранная техника отправится к проверенным переработчикам, заверяют организаторы. Там её сортируют, проводят механическую разборку, распайку плат, дробление и разделение материалов.

Электролом содержит в себе опасные вещества: свинец, ртуть, кадмий, поливинилхлорид (ПВХ), броморганические добавки, хлорсодержащие растворители, тяжелые металлы. При попадании в окружающую среду они плохо воздействуют на неё, а переработка позволит сократить это воздействие — так объясняют смысл сбора электролома организаторы — экологическое движение РазДельный сбор Москва и область.

В электроломе много ценных материалов, которые нужны в различных производствах. Переработка позволит вернуть их в хозяйственный оборот, а значит, замкнуть производственный цикл и сберечь природные ресурсы. Из пластика и металла делают бамперы, мебельную фурнитуру, вешалки, манекены. Стекло используется, в частности, для армирования труб, в технологическом строительном процессе.

Такая же акция проходила в апреле в 54 точках Москвы и Подмосковья, в том числе в Зеленограде. По итогам организаторы собрали 28 тонн старой техники. Всё собранное отправили на переработку в «Фонд рационального природопользования», корпорацию «Экополис» и компанию «Петромакс».

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