Принимать будут малогабаритную бытовую технику - пылесосы, фены, утюги, чайники; оргтехнику - компьютерные мониторы, провода, «мышки», системные блоки, принтеры, сканеры; электронику - телефоны, плееры, телевизоры, компьютеры. "Всё что втыкается в розетку или работает от батареек, в том числе и провода". А вот диски, кассеты, картриджи и лампочки в этом году сдавать нельзя, предупреждают организаторы.

Сдать ненужные бытовые приборы можно:

В ремонтную мастерскую «Репаро» по адресу Крюковской площади, д.1а, переход под крюковской эстакадой, стеклянная дверь (с 10:00 до 19:30). Телефон координатора 8(926)852-6757.

В Ресурсный центр некоммерческих организаций в корпусе 239, 3-й нежилой подъезд, вход напротив магазина "ВкусВилл" (с 10:00 до 19:00). Телефон координатора 8(499)736-8320, 8(977)417-0430 - звонить, если дверь будет закрыта.

После завершения акции в Зеленоград приедет грузовик и увезет весь мусор на переработку. В ресурсном центре НКО (корпус 239) забирать мусор будут в 19:00, а мастерской "Репаро" на Крюковской площади в 19:30. Организаторы будут рады помощи в его погрузке.

Акция впервые проходит в Зеленограде - её организует в Зеленограде "Клуб юных натуралистов Зеленограда" при поддержке Ресурсного центра НКО Комитета общественных связей Москвы. Общегородскую централизованную акцию по сбору электролома у населения «Электровесна» проводит уже в пятый раз движение «РазДельный Сбор» силами волонтёров - одновременно в девяти других округов столицы, а также в нескольких городах Подмосковья.

Зачем сдавать, если проще выкинуть на помойку? Основных причин две, объясняют организаторы. Во-первых, электролом содержит в себе опасные вещества: свинец, ртуть, кадмий, поливинилхлорид (ПВХ), броморганические добавки, хлорсодержащие растворители, тяжелые металлы. При попадании в окружающую среду они оказывают на нее сильное негативное воздействие. Переработка позволит это воздействие сократить. Во-вторых, электролом — это целый кладезь ценных материалов, которые необходимы во множестве различных производств. К таким материалам относятся: платина, золото, серебро, никель, литий, олово, разные виды пластика, стекло. Переработка позволит вернуть их в хозяйственный оборот, тем самым замкнув производственный цикл, а значит, сберечь природные ресурсы.

"Поэтому, если вы решили расстаться со старым телевизором или компьютером, то лучший выход — сдать их на безопасную утилизацию", - заключают в "Клубе юных натуралистов Зеленограда" и заранее благодарят всех участников акции.