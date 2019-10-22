Каток с искусственным льдом готовят к открытию, для этого раньше времени разобрали выставочные летние сады. Каток может работать и при плюсовой температуре, но в прошлом году его удалось запустить только в конце декабря.

С площади Юности увозят и торговые палатки — до следующего фестиваля, который пройдёт в декабре. Летние сады должны были стоять до 2 ноября, но зампрефекта Олег Панин попросил их демонтировать, чтобы подготовить каток, сообщает префектура. Возможно, власти решили начать эту работу раньше обычного, памятуя проблемы прошлого года. Тогда каток смонтировали еще в конце ноября, но лёд не смогли залить из-за отсутствия холодильной установки. Её должен был предоставить столичный департамент капремонта. Планировали открыть каток 15 декабря, на следующий день после старта фестиваля «Путешествие в Рождество». Затем дату перенесли на 22 декабря. Накануне каток залили, но холодильная установка сработала как-то не так: лёд наморозили, но утром в субботу он оказался влажным и хлипким. К вечеру всё-таки получилось.

Искусственный лед на катках заливают с 2012 года. Такие катки рассчитаны на плюсовую температуру и могут работать с ноября по апрель (до +10-12С). Фактически же ледовые площадки открывают и закрывают по погоде, дожидаясь хотя бы нулевой стабильной температуры и отсутствия дождя (в том числе ледяного), чтобы гарантированно наморозить лёд. Из-за дождя и солнца — даже при небольшой плюсовой температуры — катки могут закрыть, поскольку лёд начинает разрушаться.

По предварительным прогнозам синоптиков, нулевая температура, ночные заморозки и первый снег ожидаются в самом конце октября. Но затем, возможно, снова немного потеплеет.

Каток на площади Юности пользуется популярностью: здесь работает прокат и заточка коньков, дают в аренду опоры для детей, чистят лёд. А главное, сюда гарантированно не пустят хоккеистов. Они приходят на другие катки с искусственным льдом — в частности, на Озёрной аллее, — создавая опасность для пришедших покататься на коньках (чаще всего с детьми).