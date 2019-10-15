Зеленоградский регбист Василий Артемьев выступит в «Вечернем Урганте» 15.10.2019 ZELENOGRAD.RU

«Вечерний Ургант» проанонсировал гостя вторника — капитана сборной России по регби Василия Артемьева, начинавшего карьеру в Зеленограде. Программа с участием спортсмена выйдет в эфир Первого канала 15 октября.

Василий Артемьев стал звездой и героем мемов по всему миру после флеш-интервью на английском языке, которое дал в сентябре на Кубке мира по регби в Японии. Многих, кроме прочего, поразил его чистейший английский.

«Прекрасный английский был откровением для тех, кто не следит за регби. На самом деле Артемьев уже много лет говорит на нем на уровне носителя», — пишет «Спорт-экспресс».

В середине 2000-х, когда Василий осваивал регби в Зеленограде, родители настояли, чтобы сын отправился учить английский за рубеж, рассказывает издание. Василий согласился, но с условием, что продолжит заниматься регби. В итоге выбрали Ирландию. Молодой человек поступил в Дублинский университетский колледж, куда его пригласил декан юридического факультета, увлеченный этим видом спорта. Учебу Артемьев совмещал с игрой в молодежном клубе «Ланкастер». В 2009-м, успешно окончив колледж, вернулся в Россию. Его игру заметил английский клуб «Нортхэмптон» и пригласил к себе. Сейчас Артемьев выступает за «Красный Яр» и является капитаном российской сборной.

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