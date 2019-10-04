Мнения экспертов

Опрос сопровождают мнения трех специалистов, так или иначе вовлеченных в экологическую тему.



Режиссер и главный редактор журнала «ЭкоГрад» Игорь Панарин. «Идея раздельного сбора ТБО (твердых бытовых отходов) сама по себе мне несимпатична, потому что считаю этот концепт глубоко ошибочным. В нашей экономике нет спроса на материалы и ресурсы, которые мы соберём с помощью разделения отходов. Но идея охватила массы, и рано или поздно мы должны были провести этот эксперимент. Но если вы меня спросите, поддерживаю ли я идею московского правительства о раздельном сборе, то я отвечу „да“. Окончательные результаты мы сможем получить только в ходе эксперимента».

Руководитель московского отделения экологического движения «РазДельный Сбор» Валерия Коростелева. «Я поддерживаю переход на раздельный сбор отходов в Москве, потому что сейчас необходимо сокращать количество свалок и попадающих туда опасных веществ, таких отходов, как батареи, градусники, ртутные лампочки, лекарства просроченные и так далее. В том числе для того, чтобы жители Москвы платили меньше за вывоз мусора, потому что за отвоз на полигоны за чертой города и захоронение там мы платим много денег. При раздельном сборе всё отправленное на сортировку сырьё реализуется Москвой, дополнительные налоги идут в бюджет, а ещё есть возможность зарабатывать в бюджет деньги на благоустройство в отдельном ТСЖ или УК. Это всем будет выгодно, количество мусоровозов будет меньше, запаха в городе будет меньше, если правильно обращаться с отходами. Обращаю внимание, что нужно увеличивать число пунктов приёма опасных отходов — таких, как ртутные градусники или батарейки.

Координатор проекта «Экодвор» Мария Малороссиянова. «Москве давно пора переходить на раздельное накопление отходов, это показывают соцопросы и это показывает практика. В тех дворах, где уже установлены контейнеры, жители активно и грамотно ими пользуются. И если вывозящая компания работает качественно, не демонстрируя вывоз смешанных и раздельно накопленных отходов одной машиной, то жители прекрасно сортируют отходы».

«Еще один положительный момент — в Москве появится единая система, — отмечает Малороссиянова. — Если в разных районах города раньше ставили разное количество контейнеров совершенно разного типа, то сейчас мы переходим на единую двухконтейнерную систему — всем всё будет понятно. Как показывает опыт московской области, возле баков нужна информация, как, что, куда и зачем кидать. Я надеюсь, что такие материалы будут разработаны. Но просто установка контейнеров во всех дворах для раздельного накопления отходов не будет способствовать тому, что все москвичи массово перейдут на это. Чтобы люди массово начали сортировать отходы и потом отдельно их выбрасывать, важно дополнительное стимулирование. Сейчас это не предусмотрено, и независимо от того, сколько твой дом сдал вторсырья и сколько сдал смешанных отходов, ты всё равно платишь одну и ту же сумму по нормативу. Это вызывает непонимание и справедливое возмущение у жителей. Конечно, было бы более эффективным, если бы смешанные отходы вывозились за деньги, а вторичные ресурсы вывозились бесплатно. Это стало бы хорошим стимулирующим фактором для жителей, и дело пошло бы эффективней».