Житель дома на улице Панфилова хранил в общем коридоре электросамокат стоимостью 20 тысяч рублей. Недавно он обнаружил, что самокат исчез и обратился в полицию.

Полицейские на той же улице задержали 23-летнего зеленоградца, которого подозревают в том, что он ночью украл этот самокат.

Заодно полицейские выяснили, что этот же человек украл мобильный телефон. Дело было так — подозреваемый зашел в один из банков в 15 микрорайоне. Увидел там куртку сотрудника, пошарил по карманам и вытащил телефон стоимостью 8 тысяч рублей.

Подозреваемого поместили под домашний арест и возбудили уголовное дело о краже.