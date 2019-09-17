Полиция в 10 микрорайоне раскрыла кражу электросамоката и телефона в один момент 17.09.2019 ZELENOGRAD.RU

Житель дома на улице Панфилова хранил в общем коридоре электросамокат стоимостью 20 тысяч рублей. Недавно он обнаружил, что самокат исчез и обратился в полицию.

Полицейские на той же улице задержали 23-летнего зеленоградца, которого подозревают в том, что он ночью украл этот самокат.

Заодно полицейские выяснили, что этот же человек украл мобильный телефон. Дело было так — подозреваемый зашел в один из банков в 15 микрорайоне. Увидел там куртку сотрудника, пошарил по карманам и вытащил телефон стоимостью 8 тысяч рублей.

Подозреваемого поместили под домашний арест и возбудили уголовное дело о краже.

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Внутри дома
В общем коридоре
В другом месте
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