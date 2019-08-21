На Евгению Ю. из корпуса 340 напали и испортили автомобиль за то, что она «посмела» припарковать его в «чужом» дворе, у соседнего корпуса 333 — потому что нигде в окрестностях больше не было места. После публикации управа района Савёлки решила заняться правовой грамотностью жителей.
На подъездах появились объявления от управы, где объяснялось, что на территориях общего доступа (или общего пользования), к каковым относятся и парковки во дворах, граждане могут находиться совершенно свободно. Если только эти территории не закрыты. Управа призвала в случае «выявления фактов ограничения свободного доступа» сразу же звонить в дежурную часть (в данном случае отдела МВД по районам Матушкино и Савёлки).
Этот несомненно полезный документ управа повесила почему-то на подъездах дома, где живет пострадавшая, а на доме, где живет нарушитель, объявлений не было. В управе не смогли объяснить, почему они так сделали.
Совет же обращаться в полицию на деле оказывается бессмысленным. Евгения написала четыре заявления в полицию о порче машины, а также заявление о бездействии участкового. Тот ещё на этапе упорных записок — когда женщина пришла к нему с просьбой провести проверку и побеседовать с жильцами корпуса, — дал понять, что не будет разбираться с этой ситуацией.
Пока ни на одно заявление она не получила ответа. На вопросы Zelenograd.ru в УВД Зеленограда ответили одной фразой: «В данный момент по материалам обращения проводится проверка».
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