На подъездах появились объявления от управы, где объяснялось, что на территориях общего доступа (или общего пользования), к каковым относятся и парковки во дворах, граждане могут находиться совершенно свободно. Если только эти территории не закрыты. Управа призвала в случае «выявления фактов ограничения свободного доступа» сразу же звонить в дежурную часть (в данном случае отдела МВД по районам Матушкино и Савёлки).

Этот несомненно полезный документ управа повесила почему-то на подъездах дома, где живет пострадавшая, а на доме, где живет нарушитель, объявлений не было. В управе не смогли объяснить, почему они так сделали.