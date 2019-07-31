Туалет снесут в августе-сентябре: он находится на месте будущей застройки. Вместо него поставили биотуалеты возле платной парковки у железной дороги.

Снос туалета был утвержден еще проектом инвестиционной застройки Крюковской площади 2006 года, сообщили Zelenograd.ru в администрации рынка. На этом месте будет другое здание. Сейчас установлены пять мобильных туалетных кабинок возле путей со стороны парковки за рынком. Они бесплатные. Кабинки добавят по мере необходимости.

Общественный туалет на Крюковской площади отремонтировали два года назад.

Кабинки вместо стационарного туалета — тоже временное решение, на период застройки Крюковской площади. Сейчас между рынком и «Иридиумом» строят ресторанный комплекс, следующий этап — строительство торгового центра площадью более 5 тысяч квадратных метров с парковкой на 150 машин. Проект также подразумевает создание транспортно-пересадочного узла на Крюковской площади.