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У станции Крюково открылись бесплатные общественные туалеты после ремонта 27.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Возобновили работу бесплатные стационарные туалеты на Привокзальной площади и на Крюковском рынке. А возле подземных переходов под станцией Крюково появился еще один платный туалет.

Зеленоградские общественные туалеты закрыли на ремонт в начале ноября. В туалетах возле станции Крюково поставили новые раковины, унитазы, писсуары, сушилки для рук, сделали внутреннюю и внешнюю отделку, кабинки для маломобильных групп населения, а на полу появилась резиновая тактильная плитка, сообщила газета префектуры. Есть туалетная бумага, мыло и зеркала.

На время ремонта учреждение «Доринвест» поставило на Привокзальной площади несколько мобильных туалетных кабинок. А с другой стороны станции, на Крюковской площади возле подземных переходов, появились уже два платных туалета: у перехода №1 — за 30 рублей, у перехода №2 — за 50 рублей. Разницы между ними нет.

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