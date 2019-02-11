На большой парковке за рынком, возле улицы Панфилова, поставили паркомат и шлагбаум. Сейчас на стоянке тестируют оборудование — шлагбаум поднимается и опускается, — но въезд будет бесплатным. Через две недели за парковку машины более двух часов будут брать плату — 100 рублей в час.
Два часа парковки будут бесплатными, сообщили Zelenograd.ru в администрации крюковского рынка. Плата за каждый следующий час вводится, чтобы машины подолгу не стояли на парковке. Кроме того, стоянка нужна посетителям торгового центра «Авангард», который планируют открыть в начале марта. Оплачивать парковку можно будет через паркомат — наличными или банковской картой.
Небольшой торговый центр построен рядом с рынком и парковкой на улице Панфилова. Планируется переместить туда часть уличного продуктового рынка. ТЦ собирались открыть в конце прошлого года, отсрочку в администрации рынка объяснили «множеством арендаторов».
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