Два часа парковки будут бесплатными, сообщили Zelenograd.ru в администрации крюковского рынка. Плата за каждый следующий час вводится, чтобы машины подолгу не стояли на парковке. Кроме того, стоянка нужна посетителям торгового центра «Авангард», который планируют открыть в начале марта. Оплачивать парковку можно будет через паркомат — наличными или банковской картой.

Небольшой торговый центр построен рядом с рынком и парковкой на улице Панфилова. Планируется переместить туда часть уличного продуктового рынка. ТЦ собирались открыть в конце прошлого года, отсрочку в администрации рынка объяснили «множеством арендаторов».