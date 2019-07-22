С фасада бизнес-центра в Савелкинском проезде уже давно сыпется плитка и стирается краска. Новая управляющая бизнес-центром компания заключила договор на покраску и ремонт фасада.



Работы по ремонту фасада должны быть выполнены с 19 июля по 30 сентября, сообщили Zelenograd.ru в префектуре. Прошлым летом на фасаде герметизировали межпанельные швы. За выполнение ремонта отвечает товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Савелкинский проезд, дом 4». Ранее зданием управляла компания «Зеленый град», два года назад признанная банкротом, затем компания «Гринтек», в этом году на смену пришло ТСН.

Осыпающаяся с высотки плитка опасна и для пешеходов, и для машин. Собственники зданий обязаны своевременно ремонтировать их фасады — это регулируется московскими законами №22 и 1018. Если они этого не делают, административно-техническая инспекция накладывает штрафы, а ремонт всё равно придётся делать. В случае неуплаты штрафов и невыполнения ремонта или реставрации город может изъять здание у собственника — по постановлению правительства Москвы или через суд.