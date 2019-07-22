Комментировать
Осыпающийся фасад самого высокого здания в Зеленограде начали ремонтировать 22.07.2019 ZELENOGRAD.RU

С фасада бизнес-центра в Савелкинском проезде уже давно сыпется плитка и стирается краска. Новая управляющая бизнес-центром компания заключила договор на покраску и ремонт фасада.

Работы по ремонту фасада должны быть выполнены с 19 июля по 30 сентября, сообщили Zelenograd.ru в префектуре. Прошлым летом на фасаде герметизировали межпанельные швы. За выполнение ремонта отвечает товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Савелкинский проезд, дом 4». Ранее зданием управляла компания «Зеленый град», два года назад признанная банкротом, затем компания «Гринтек», в этом году на смену пришло ТСН.

Осыпающаяся с высотки плитка опасна и для пешеходов, и для машин. Собственники зданий обязаны своевременно ремонтировать их фасады — это регулируется московскими законами №22 и 1018. Если они этого не делают, административно-техническая инспекция накладывает штрафы, а ремонт всё равно придётся делать. В случае неуплаты штрафов и невыполнения ремонта или реставрации город может изъять здание у собственника — по постановлению правительства Москвы или через суд.

В порядке ли фасад здания, где вы живете или работаете?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 79 человек
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Професиональные
товары для шитья и вязания!

 Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама