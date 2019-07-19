При покупке билета в кинотеатр «Каро» через сайт, больше не нужно терять время, распечатывая билеты в самом кинотеатре. Просто укажите свою электронную почту при покупке билета на сайте и после оплаты придет письмо с QR-кодом. Его нужно показать на телефоне при входе в зал.

Возможность купить билет в самом кинотеатре — в кассе или в автомате — сохраняется.

В нашем городе кинотеатр «Каро» находится на третьем этаже торгового центра «Иридиум». В нем пять залов и кинобар. Купить билет именно в зеленоградский «Каро» — по ссылке.