Зеленоградский роддом теперь на связи в мессенджерах WhatsApp и Telegram — там создали два чата — для будущих и уже родивших мам.

«С первого дня беременности организм женщины концентрируется на новых ощущениях, — объясняют свое решение в роддоме. — Будущей маме необходимо выполнять важные и непривычные задачи: постановка на учёт, исследования, консультации, наблюдение — появляется масса вопросов, переживаний, сомнений». Так появились чаты в Вотсапе, а затем и в Телеграме — первый мессенджер не смог вместить в один чат всех желающих.

Чатов сейчас два. В одном обсуждаются вопросы беременности, родов и публикуются живые отзывы недавно родивших женщин. Другой подойдет уже состоявшимися мамам, у которых тоже масса вопросов по поводу своего здоровья и развития малыша. На момент публикации в чате «Роды» в телеграме было 93 человека.

Пациентки могут задать свои вопросы специалистам круглосуточно. Наш корреспондент присоединилась к чату и выяснила, что отвечают практически регулярно.

Чтобы присоединиться к чату, нужно написать сообщение в Инстаграм перинатального центра. Возможно, придется проявить настойчивость — в инстаграм-аккаунте про вас могут забыть или не поинтересоваться, в какой из чатов вам все-таки нужно.