Торговый центр на Панфиловском проспекте, у корпуса 1011 и остановки «Октябрьская», строят третий год. Пять лет назад там обещали открыть автоматизированный магазин заказов, но теперь все изменилось.

Участок, где строится торговый центр, с 2005 года арендует ОАО «Новый импульс» — ему принадлежали магазины «Утконос», ныне не работающие. Застройщик ТЦ — учрежденная «Новым импульсом» компания «Камень». На первом этаже, как и планировалось, откроется сетевой магазин «Верный», сообщил Zelenograd.ru представитель застройщика. Это произойдет не раньше конца июля — начала августа.

В управе района Силино считают, что «Верный» станет альтернативой супермаркету «Билла», расположенному возле остановки «10-й микрорайон» , — потому что от близлежащих домов идти в «Биллу» далеко.

А второй этаж площадью 450 квадратных метров пока свободен — застройщик ищет арендаторов. Особых предпочтений в их выборе нет, как нет и зонирования свободной площади. То есть помещение может снять как один арендатор, так и несколько. Пока поступили предложения от спортклуба и ресторана, они в стадии обсуждения. Заинтересованные могут обращаться по телефону: 8(926)134-78-29.



Строительство торгового центра было одобрено на публичных слушаниях еще в 2013 году, причем «за» активно высказывалась молодежь из «Молодой гвардии Единой России». Тогда говорилось об открытии на первом этаже ТЦ круглосуточного магазина с терминалами электронных заказов — примерно как в бывших «Утконосах». А второй этаж обещали обустроить по желанию жителей. Жители в лице молодежи просили открыть там кафе.