Чтобы сделать сквер в 3 микрорайоне вырубят более 200 больших деревьев — это само по себе удивительное решение. Теперь выяснилось, что взамен посадят новые взрослые деревья, но в два раза меньше. А недостачу восполнят несколькими сотнями туй. Посадят их совсем маленькими и до своей максимальной в условиях Подмосковья высоты деревья будут расти 10-15 лет.
Зону отдыха «Флейта» (это официальное название сквера) устраивают напротив 4-го подъезда корпуса 360 на единственном свободном участке между строящимися корпусами 326 и 331. Стройка в самом разгаре и окончание её запланировано в 2020 году. А зону отдыха, сквер или бульвар (называют по-разному), по технической документации, должны сделать к осени — такая спешка потому, что сейчас на это выделили деньги.
Сейчас «Жилищник района Савелки» закупает саженцы и деревья для этого сквера. В их числе 581 туя высотой 40-60 сантиметров в контейнерах, но при посадке их должны пересадить в грунт. Если их высадить в ряд, то со временем они образуют вечнозелёную аллею высотой в 4-5 метров.
Кроме того, заказана поставка одной ели высотой 7-8 метров (её будут украшать к Новому году), 51 ив шаровидных и плакучих, 15 каштанов, 14 пихт, 9 туй (обычных, без кадок) и 8 кленов. Высота деревьев в среднем — от двух до пяти метров. Кроме того, посадят кусты винограда и немного можжевельника и декоративных туй в ведерках.
Вырубят же для устройства зоны отдыха 221 дерево и 332 кустарника. Это старые деревья — в основном березы, тополя, клены, — которые росли еще со времен застройки микрорайона пятиэтажками, то есть, с 1960-х годов. При этом для строительства коммерческого жилого комплекса за «Флейтой» уже вырубили более 400 деревьев и около двух тысяч кустарников.
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