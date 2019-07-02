Сейчас «Жилищник района Савелки» закупает саженцы и деревья для этого сквера. В их числе 581 туя высотой 40-60 сантиметров в контейнерах, но при посадке их должны пересадить в грунт. Если их высадить в ряд, то со временем они образуют вечнозелёную аллею высотой в 4-5 метров.

Кроме того, заказана поставка одной ели высотой 7-8 метров (её будут украшать к Новому году), 51 ив шаровидных и плакучих, 15 каштанов, 14 пихт, 9 туй (обычных, без кадок) и 8 кленов. Высота деревьев в среднем — от двух до пяти метров. Кроме того, посадят кусты винограда и немного можжевельника и декоративных туй в ведерках.

Вырубят же для устройства зоны отдыха 221 дерево и 332 кустарника. Это старые деревья — в основном березы, тополя, клены, — которые росли еще со времен застройки микрорайона пятиэтажками, то есть, с 1960-х годов. При этом для строительства коммерческого жилого комплекса за «Флейтой» уже вырубили более 400 деревьев и около двух тысяч кустарников.