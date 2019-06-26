Патрульные на катере заметили мужчину в полубессознательном состоянии в 40 метрах от пляжа в зоне для купания. Его голова «макалась» в воду, и он не поднимал лицо на поверхность. Спасатели затащили его в лодку и доставили на берег, где оказали первую помощь. Пострадавший, 31-летний местный житель, был нетрезв, сообщили Zelenograd.ru в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел на следующий день после того, как в этом же озере утонул 17-летний подросток. Молодой человек тоже решил поплавать, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одного пьяного купальщика спасатели вытащили из Школьного озера в конце апреля, когда стояла по-летнему теплая погода. Мужчине оказали первую помощь, от дальнейшей госпитализации он отказался.