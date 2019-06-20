Два несовершеннолетних молодых человека выпивали на берегу Школьного озера вне пляжной зоны в ночь на 20 июня. Один из них решил переплыть водоем, несмотря на уговоры приятеля не делать этого.

Войдя в воду, подросток вскоре исчез из поля зрения друга и не откликался на его зов. Молодой человек бросился к вышке спасателей, находившейся в 150 метрах от места происшествия. В темноте патруль не обнаружил пловца и в полтретьего ночи вызвал пожарных спасателей.

С рассветом, в 3:13, водолазы смогли приступить к подводным поискам. Тело 17-летнего утонувшего школьника обнаружили через полчаса. Его подняли со дна в 15 метрах от берега с трехметровой глубины.

В операции участвовали 16 человек из 11-й специализированной пожарной части и 214-го пожарно-спасательного отряда. На месте также присутствовала бригада «скорой помощи», сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе МЧС.

Со слов второго подростка, у его приятеля было какое-то серьезное заболевание, поэтому он и отговаривал его от купания.

Истинную причину смерти приезжего молодого человека установит судебно-медицинская экспертиза.