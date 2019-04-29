Спасатели во время патрулирования Школьного озера заметили в воде мужчину, размахивающего руками.
Его вытащили из воды и доставили на станцию, где оказали первую помощь, пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу департамента по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. От госпитализации спасенный отказался и отправился домой в сопровождении родственников.
Инцидент произошел около полудня в воскресенье, 28 апреля. Местный 30-летний житель решил поплавать, будучи нетрезвым. Купальный сезон официально начинается 1 июня, но из-за по-летнему теплой погоды некоторые купаются уже сейчас.
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