Спасатели во время патрулирования Школьного озера заметили в воде мужчину, размахивающего руками.

Его вытащили из воды и доставили на станцию, где оказали первую помощь, пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу департамента по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. От госпитализации спасенный отказался и отправился домой в сопровождении родственников.

Инцидент произошел около полудня в воскресенье, 28 апреля. Местный 30-летний житель решил поплавать, будучи нетрезвым. Купальный сезон официально начинается 1 июня, но из-за по-летнему теплой погоды некоторые купаются уже сейчас.