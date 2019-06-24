Два киоска «Мосгортранса» на Центральном проспекте закрыты. Теперь — ни билетов купить, ни на «Тройку» деньги положить.

Киоски закрыли и сдвинули к автобусной остановке, на их привычном месте вырыли яму. Очевидно, билетные кассы не могут работать из-за реконструкции Центрального проспекта. Никаких объявлений на них нет. При этом киоски с мороженым и прессой возле остановки «Магазин «Океан» открыты.

«Положила [деньги на карту «Тройка"] через приложение — сумму надо активировать. Еду в Крюково. В Крюково говорят — в метро идите», рассказывает жительница Зеленограда. То есть, в киосках на Крюковской площади удаленно пополненную карту активировать нельзя. Удаленное пополнение баланса карты (тарифа «Кошелек» — когда кладешь на карту определенную сумму, из которой списывается 38 рублей за одну поездку) онлайн или через sms требует записи — а она доступна только в автоматизированных киосках «Мосгортранса» или в метро.



Собственно, и купить разовые билеты на Центральном проспекте негде, кроме как в автобусе у водителя. За длинным проездным придется тоже ехать в Крюково. В «Мосгортрансе» не смогли оперативно прокомментировать Zelenograd.ru судьбу билетных касс на Центральном проспекте.