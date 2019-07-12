Единственное, что приходит на ум, — это рост времени нахождения покупателя в магазине. «Левая» схема подтормаживает покупателя, заставляет его чуть больше исследовать товары, преодолевая неудобство выкладки, и, как следствие, время растет. А если растет время нахождения в точке, то растет и средний чек.



Но стоит ли такой ценой «покупать» больший средний чек? В условиях повышенных требований покупателей к скорости обслуживания, когда три человека в очереди на кассу сегодня воспринимается «ужасно долго» и «ненормально» и клиенты звонят администрации, пишут негатив в соцсети и т. д., считаю, не стоит.



Возможно, что это наследие ранее размещенного оборудования и подводок коммуникаций, реализованных в магазине (там и до открытия магазина нового формата была «Пятерочка»). Но разве не стоит сделать концепт, полностью лишенный изъянов? Пойти на затраты и перенести коммуникации, тем более что там сделан полный ремонт и это всего лишь вопрос денег. И тогда новый концепт покажет полностью свою способность генерировать трафик и продажи.



По экспертным оценкам, разница выручки «левого» и «правого» магазина может составлять до 2%, тогда это +300 тыс. рублей в месяц по выручке и 75 тыс. рублей в месяц по фронт-марже (прибыль, получаемая от наценки на товар). За год набежит до 1 млн рублей гросс-маржи (выручка после вычета себестоимости реализованной продукции, разделенная на выручку). Вы по-прежнему считаете, что не стоит перенести пару коммуникаций ради почти 1 млн маржи в год?