В начале мая клуб «Кинематограф», расположенный в корпусе 159, провел ярмарку с участием мастеров рукоделия: были представлены украшения из природных минералов, картины, значки, расписанные вручную футболки. Кроме того, проект «Дармарка» продавал одежду по низким ценам или вовсе — отдавал бесплатно.
После успеха мероприятия «Кинематограф» решил поддержать начинающих мастеров и выделить целую витрину под их работы. Чтобы узнать поподробнее о сотрудничестве, нужно написать в сообщения группы клуба Вконтакте о том, кто вы и что хотите показать.
Присоединяйтесь к группам 1-го микрорайона ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграме.
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