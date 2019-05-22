В начале мая клуб «Кинематограф», расположенный в корпусе 159, провел ярмарку с участием мастеров рукоделия: были представлены украшения из природных минералов, картины, значки, расписанные вручную футболки. Кроме того, проект «Дармарка» продавал одежду по низким ценам или вовсе — отдавал бесплатно.

После успеха мероприятия «Кинематограф» решил поддержать начинающих мастеров и выделить целую витрину под их работы. Чтобы узнать поподробнее о сотрудничестве, нужно написать в сообщения группы клуба Вконтакте о том, кто вы и что хотите показать.