Комментировать
На Центральном проспекте откроется сетевой магазин «Мираторг». Что ещё ждет здание «1000 мелочей» 14.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Немногочисленные торговцы покинули помещение на первом этаже корпуса 438, где раньше был магазин «1000 мелочей». Там идёт ремонт, а в начале сентября откроется супермаркет «Мираторг», кафе и небольшие магазины — на первом. втором этажах и в подвале.

Проект здания после ремонта

«Мираторг» — российская агропромышленная компания, один из крупнейших производителей и поставщиков мяса. Сейчас в России работают 89 магазинов сети — это супермаркеты, гипермаркеты и мясные лавки. В ассортименте мраморная говядина, охлажденная свинина, курица и телятина, мясные полуфабрикаты и субпродукты, мясо для жарки, тушения и запекания, а также овощи-фрукты и выпечка.

Открыть здесь «Мираторг» планировал еще три года назад бывший владелец ООО «Тысяча мелочей» и «Вит-Сириус» Вагар Мкртчян (компании принадлежит часть помещений в пристройке к корпусу 439). Новые владельцы решили пустить к здание продуктовые ряды — открыть небольшой рынок. Однако заполнить помещение арендаторами не удалось, за два с половиной года закрылись несколько «лавочек», осталось 4-5 торговцев. Покупатели приходили в основном за продукцией «Тамбовского дворика».

Сейчас началась реконструкция помещений, осенью откроется торговля во всех ныне пустующих помещениях на 1, 2 этажах и в цоколе, рассказали Zelenograd.ru в администрации торгового дома. Пока речь идет о внутреннем переустройстве, фасад будут ремонтировать в процессе капремонта корпусов 438 и 439 — а конкретные сроки этих работ пока неизвестны. Здесь откроют торговый дом современного формата. Но фермерских лавочек не будет — таково условие «Мираторга».

Торговый дом займет большую часть бывших «1000 мелочей». Помещение, где находится пиццерия и пространство над ней, принадлежит другому собственнику. Там пока ничего не меняется.

Магазин товаров для дома работал в этом здании с 1973 года. В 2016-м его закрыли, чтобы немного подремонтировать и открыть там продуктовые ряды. Полноценный ремонт здания откладывался, в том числе, из-за финансовых проблем. Три года назад департамент городского имущества продал ООО «Тысяча мелочей» помещения в пристройке к корпусу 438. В прошлом году департамент потребовал у собственника через суд выплатить почти 51 миллион рублей за несвоевременные выплаты по договору купли-продажи. Суд удовлетворил требование частично, обязав компанию заплатить 4,5 миллиона рублей долга. Ответчику не удалось обжаловать это решение.

Обещанную парковку возле «1000 мелочей» сделают в процессе реконструкции Центрального проспекта — по планам, в этом году.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Весна! Обновляйтесь!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама