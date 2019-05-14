«Мираторг» — российская агропромышленная компания, один из крупнейших производителей и поставщиков мяса. Сейчас в России работают 89 магазинов сети — это супермаркеты, гипермаркеты и мясные лавки. В ассортименте мраморная говядина, охлажденная свинина, курица и телятина, мясные полуфабрикаты и субпродукты, мясо для жарки, тушения и запекания, а также овощи-фрукты и выпечка.



Открыть здесь «Мираторг» планировал еще три года назад бывший владелец ООО «Тысяча мелочей» и «Вит-Сириус» Вагар Мкртчян (компании принадлежит часть помещений в пристройке к корпусу 439). Новые владельцы решили пустить к здание продуктовые ряды — открыть небольшой рынок. Однако заполнить помещение арендаторами не удалось, за два с половиной года закрылись несколько «лавочек», осталось 4-5 торговцев. Покупатели приходили в основном за продукцией «Тамбовского дворика».



Сейчас началась реконструкция помещений, осенью откроется торговля во всех ныне пустующих помещениях на 1, 2 этажах и в цоколе, рассказали Zelenograd.ru в администрации торгового дома. Пока речь идет о внутреннем переустройстве, фасад будут ремонтировать в процессе капремонта корпусов 438 и 439 — а конкретные сроки этих работ пока неизвестны. Здесь откроют торговый дом современного формата. Но фермерских лавочек не будет — таково условие «Мираторга».



Торговый дом займет большую часть бывших «1000 мелочей». Помещение, где находится пиццерия и пространство над ней, принадлежит другому собственнику. Там пока ничего не меняется.

Магазин товаров для дома работал в этом здании с 1973 года. В 2016-м его закрыли, чтобы немного подремонтировать и открыть там продуктовые ряды. Полноценный ремонт здания откладывался, в том числе, из-за финансовых проблем. Три года назад департамент городского имущества продал ООО «Тысяча мелочей» помещения в пристройке к корпусу 438. В прошлом году департамент потребовал у собственника через суд выплатить почти 51 миллион рублей за несвоевременные выплаты по договору купли-продажи. Суд удовлетворил требование частично, обязав компанию заплатить 4,5 миллиона рублей долга. Ответчику не удалось обжаловать это решение.

Обещанную парковку возле «1000 мелочей» сделают в процессе реконструкции Центрального проспекта — по планам, в этом году.