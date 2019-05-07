В корпусе 1410, в здании «Выставочного зала», открылось кафе-кондитерская. Это — проект компании «Лаки Люди», в одном помещении можно купить фирменную продукцию кондитерской «Русский лес» и заказать блюда, представленные в меню доставки «Лаки Кинг».

Заведение нелегко заметить, если не идешь туда целенаправленно — справа от входной двери размещена скромная вывеска «Кафе». Режим работы — с 10:00 до 00:00.