В корпусе 1410, в здании «Выставочного зала», открылось кафе-кондитерская. Это — проект компании «Лаки Люди», в одном помещении можно купить фирменную продукцию кондитерской «Русский лес» и заказать блюда, представленные в меню доставки «Лаки Кинг».
Заведение нелегко заметить, если не идешь туда целенаправленно — справа от входной двери размещена скромная вывеска «Кафе». Режим работы — с 10:00 до 00:00.
Помещение делится на две части, в каждой из которых гости могут расположиться как у окна, так и в самом зале.
«Светлая» сторона — для посетителей кондитерской, а на каждом столике «яркой» лежит меню «Лаки Кинг». Ассортимент обширный: салаты, суши, пицца, бургеры, пасты, wok.
«Русский лес» предлагает свежую выпечку и десерты, а также принимает заказы на пироги, торты, блины.
Блюда можно заказать к определенному времени, позвонив по телефону +7(495)255-03-59 или забронировав на сайте: russles.ru и lucky-king.ru.
Такой тип заведения — не первый в Зеленограде. Исторически главный магазин «Русского леса» и доставка «Лаки Кинг» уже давно работают в старом городе — на площади Юности, д. 2. Также у «Русского леса» есть еще два кафе — в корпусах 931 и 1204.
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