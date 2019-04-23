Девушку обнаружили в одном из технических помещений перинатального центра. Рядом с телом лежали шприц и две ампулы из-под быстродействущего препарата для наркоза. По информации некоторых источников, одна ампула использованная, вторая разбитая.

В субботу, 20 апреля, перед тем как ввести себе снотворное, 24-летняя медсестра заблокировала телефон и заперлась в каморке изнутри. Предсмертной записки следователи не нашли, пишет «5-й канал».

По информации источника, в зеленоградский роддом девушка устроилась около трех месяцев назад. Работала помощником анестезиолога.

Проверку всех обстоятельств смерти медсестры ведет следственный комитет. По процедуре, следствие должно установить, несла ли смерть криминальный характер или это был добровольный уход из жизни и что привело к трагедии. Точную причину смерти установят судмедэксперты.