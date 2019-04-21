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Авария на заводе оставила Андреевку без горячей воды и отопления 21.04.2019 ZELENOGRAD.RU

Тепло перестало поступать в некоторые дома Андреевки с 11 утра в воскресенье, 21 апреля. В шесть вечера горячая вода и отопление пропали еще в нескольких домах.

В единой диспетчерской Zelenograd.ru сообщили, что произошла авария на трассе горячего водоснабжения завода «Стеклопластик». Аварию обещали устранить еще днем, но масштабы отключения к вечеру только увеличились.

По последней информации подачу тепла должны были восстановить к 22 часам. Однако на момент публикации, по информации от местной жительницы, всё по-старому.

Около 22:30 из горячих кранов пошла темно-коричневая холодная вода. Батареи по-прежнему холодные.

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