Тепло перестало поступать в некоторые дома Андреевки с 11 утра в воскресенье, 21 апреля. В шесть вечера горячая вода и отопление пропали еще в нескольких домах.
В единой диспетчерской Zelenograd.ru сообщили, что произошла авария на трассе горячего водоснабжения завода «Стеклопластик». Аварию обещали устранить еще днем, но масштабы отключения к вечеру только увеличились.
По последней информации подачу тепла должны были восстановить к 22 часам. Однако на момент публикации, по информации от местной жительницы, всё по-старому.
Около 22:30 из горячих кранов пошла темно-коричневая холодная вода. Батареи по-прежнему холодные.
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