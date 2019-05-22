Пустующий уже пятый год детский бронхолегочный санаторий на Каштановой аллее, возле больницы, сдают в аренду на 49 лет. Арендатор должен отремонтировать здание и открыть там детский образовательный центр. Двухэтажный санаторий площадью более трёх тысяч квадратных метров был построен в 1973 году в лесу возле Каштановой аллеи. Его закрыли в 2014-м, официальная причина — из-за нерентабельности.

Арендатор будет платить льготную ставку — 1 рубль за 1 квадратный метр в год — после того, как выполнит взятые на себя обязательства. А именно: отремонтирует здание, приспособит его под детский образовательный центр и в первый год наберет на обучение не менее 95 воспитанников. В последующие два года эта цифра должна быть удвоена, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

В документах аукциона назначение здания несколько другое — «детский сад». Арендатор не имеет права сдать его в субаренду.

Несмотря на то, что здание пятый год пустует, заброшенным оно не выглядит — по крайней мере, внутри. В последние годы работы здесь явно был косметический ремонт. В здании есть и небольшой детский бассейн.

Рядом с этим зданием находится бывший роддом и педиатрическое отделение больнице, на базе которых создают детскую больницу. Её обещают открыть только в 2020 году.