Попытка грабежа произошла во дворе между корпусами 608 и 624 около 21:00 в прошлую среду, 3 апреля.

Как стало известно Zelenograd.ru, молодой приезжий из Средней Азии сидел на скамейке, женщина прошла мимо него, он побежал за ней. Попытался сорвать с плеча сумку, потом толкнул женщину на землю, продолжая дергать ручку сумки. Женщина закричала и начала отбиваться от грабителя. После недолгой борьбы парень убежал, сумка осталась у хозяйки. Происходящее заметили или услышали люди, стоявшие на балконе соседнего дома. Они крикнули во двор: «Вы там в порядке?»

Пострадавшая в тот же день обратилась в полицию. В УВД Зеленограда сообщили, что возбуждено уголовное дело (статью не уточнили). Подозреваемого задержали с помощью камер видеонаблюдения — полицейские просмотрели множество записей.