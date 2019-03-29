Дегустация продукции комбината питания «Московский школьник» пройдёт 30 марта в рамках очередной консультационной субботы:
- Школа 1151 (корпус 1469), начало в 12:00
- Школа 618 (корпус 428а), начало в 11:00
- Школа 853 (корпус 913а), начало в 11:15
Мероприятие начнётся с собрания, на котором родители могут получить ответы на свои вопросы. Затем в столовой им предложат маленькие порции блюд, которые входят в школьное меню. В конце проведут анкетирование, чтобы узнать мнение родителей о блюдах и организации питания.
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