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Родителей приглашают на дегустацию школьного питания 29.03.2019 ZELENOGRAD.RU

Дегустация продукции комбината питания «Московский школьник» пройдёт 30 марта в рамках очередной консультационной субботы:

  • Школа 1151 (корпус 1469), начало в 12:00
  • Школа 618 (корпус 428а), начало в 11:00
  • Школа 853 (корпус 913а), начало в 11:15

Мероприятие начнётся с собрания, на котором родители могут получить ответы на свои вопросы. Затем в столовой им предложат маленькие порции блюд, которые входят в школьное меню. В конце проведут анкетирование, чтобы узнать мнение родителей о блюдах и организации питания.

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