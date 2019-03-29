Мониторинг пунктов приёма ртутных ламп и других опасных отходов в Москве проводит Общероссийский народный фронт (ОНФ). Чтобы ускорить процесс и охватить Зеленоград, нужны волонтёры-проверяющие.
«Городом выделяются средства для организации работы по сбору отходов 1-го класса опасности, а вот в реальности работа иногда не реализуется или реализуется некачественно — лампы собираются просто в вёдра или коробки, а значит могут разбиться, учет не ведется, а большинство москвичей просто не знает о возможности (и зачастую и о необходимости) сдавать такие лампы в управляющие компании», сообщает проект #МосЭко.
В Зеленограде пока не проверен ни один пункт, а всего их 17. Они расположены в корпусах 158, 233, 409, 317, 521, 613, 528, 837, 1004, 1137, 1206а, 1441, 1559, 1529, 1604, 1820, 2005.
Чтобы помочь в мониторинге, нужно:
- написать в ВК или на почту ecologymos@gmail.com с пометкой «Мониторинг»,
- получить подробное задание,
- взять перегоревшую лампу или несколько,
- выбрать адреса с карты, куда вам было бы удобно добраться,
- посетить пункты приёма с намерением лампу сдать,
- зафиксировать информацию по конкретным вопросам.
Желательно успеть провести проверку до конца марта.
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