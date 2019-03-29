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Для проверки пунктов приёма ртутных ламп в Зеленограде требуются волонтёры 29.03.2019 ZELENOGRAD.RU

Мониторинг пунктов приёма ртутных ламп и других опасных отходов в Москве проводит Общероссийский народный фронт (ОНФ). Чтобы ускорить процесс и охватить Зеленоград, нужны волонтёры-проверяющие.

«Городом выделяются средства для организации работы по сбору отходов 1-го класса опасности, а вот в реальности работа иногда не реализуется или реализуется некачественно — лампы собираются просто в вёдра или коробки, а значит могут разбиться, учет не ведется, а большинство москвичей просто не знает о возможности (и зачастую и о необходимости) сдавать такие лампы в управляющие компании», сообщает проект #МосЭко.

В Зеленограде пока не проверен ни один пункт, а всего их 17. Они расположены в корпусах 158, 233, 409, 317, 521, 613, 528, 837, 1004, 1137, 1206а, 1441, 1559, 1529, 1604, 1820, 2005.

Чтобы помочь в мониторинге, нужно:

  • написать в ВК или на почту ecologymos@gmail.com с пометкой «Мониторинг»,
  • получить подробное задание,
  • взять перегоревшую лампу или несколько,
  • выбрать адреса с карты, куда вам было бы удобно добраться,
  • посетить пункты приёма с намерением лампу сдать,
  • зафиксировать информацию по конкретным вопросам.

Желательно успеть провести проверку до конца марта.

Что вы обычно делаете с перегоревшими ртутными лампами или разбившимся градусниками?
Отношу в пункт приема
Выбрасываю в мусоропровод
Не использую такие устройства
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