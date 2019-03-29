В Зеленограде пока не проверен ни один пункт, а всего их 17. Они расположены в корпусах 158, 233, 409, 317, 521, 613, 528, 837, 1004, 1137, 1206а, 1441, 1559, 1529, 1604, 1820, 2005.

Чтобы помочь в мониторинге, нужно:

написать в ВК или на почту ecologymos@gmail.com с пометкой «Мониторинг»,

получить подробное задание,

взять перегоревшую лампу или несколько,

выбрать адреса с карты, куда вам было бы удобно добраться,

посетить пункты приёма с намерением лампу сдать,

зафиксировать информацию по конкретным вопросам.

Желательно успеть провести проверку до конца марта.