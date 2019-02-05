«Телефонные террористы» заминировали 5 февраля административный корпус 1137, в котором расположены «Жилищник района Силино», совет депутатов, штаб «Единой России» и ряд других организаций.

Всех, кто находился внутри, эвакуировали около 11 часов утра. При обследовании здания кинологи с собаками признаков взрывчатых веществ не обнаружили. Люди вернулись на рабочие места, рассказали Zelenograd.ru очевидцы.

Около полудня из-за анонимного звонка об угрозе взрыва началась эвакуация торгово-развлекательного комплекса «Мега Химки». Через пару часов очевидцы сообщили об оцеплении и эвакуации «Макдоналдса» у «Штыков» и «Мак-авто» в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне, в четвертом часу — гипермаркета «Атак» во 2-м микрорайоне. То же самое произошло в торговом центре «Сенеж» в Солнечногорске.

По состоянию на 16 часов неизвестные «заминировали» свыше двухсот торговых центров, школ и административных зданий в столице и регионе, включая Дом правительства Московской области. В общей сложности уже эвакуировано более 25 тысяч человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. Проверки продолжаются.

Сообщения о ложных минированиях поступают в виде анонимных звонков и электронных писем. Эксперт рассказал РИА «Новости», что злоумышленники звонят главным образом через анонимайзеры, поэтому у них часто высвечиваются зарубежные номера или IP-адреса, в том числе украинские, бельгийские, французские, немецкие.