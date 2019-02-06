Во всех случаях это были электронные письма с идентичным содержанием: «В здании бомба! Бомба без запаха, корпус из пластика, металлодетекторы не обнаружат, собаки не учуют. Таймер автоматически активировался с момента открытия письма. Закладка бомбы производилась за несколько дней ранее».

Письма поступали в течение дня в разное время. Адреса получателей начинались с info@ и заканчивались корпоративным доменом. Адреса отправителей оканчивались на @mailence.com.

Первое сообщение поступило в зеленоградскую полицию в 10 часов 35 минут из аппарата совета депутатов района Силино, расположенного в корпусе 1137. За 15 минут до этого на электронную почту начальника аппарата пришло письмо о том, что в здании заложена бомба.

В 10:45 из здания эвакуировали четверых сотрудников аппарата совета депутатов, а также посетителей и работников других организаций, расположенных в постройке: 19 человек — из районного «Жилищника» и восемь — из «Центра реабилитации».

В 11:05 кинолог с собакой начали обследовать помещения корпуса и прилегающей территории. Через 20 минут, по решению директора школы № 853, началась эвакуация детей и сотрудников — 250 человек — из соседнего корпуса 1138, где расположены начальные классы образовательного учреждения. Детей перевели в МГАДА (корпус 1140), откуда родители смогли забрать первоклашек.

В 12:50 кинологическое обследование закончили. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

В 13:41 зеленоградская полиция через службу «02» получила сигнал о том, что могут быть заминированы местные «Макдоналдсы». Электронная анонимка пришла в центральный офис сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс Россия» в Москве.

Из «Макдоналдса» в «Иридиуме» посетителей и сотрудников на улицу не выводили по решению директора заведения. Из «МакАвто» на Панфиловском проспекте при выезде на Ленинградское шоссе у «Штыков» эвакуировали 40 человек. Также эвакуировали людей из «МакАвто» в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне, но сколько именно — неизвестно.

В 15:02 и 15:17 в полицию обратились сотрудник и охранник пунктов выдачи интернет-магазина Lamoda х Pick-up.ru в корпусах 234А и 900 соответственно. Руководство сети получило письма с такими же угрозами. Из здания во 2-м микрорайоне эвакуировали 130 человек, в 9-м — 35 человек.

Источник в экстренных службах дополнительно сообщил Zelenograd.ru, что их шесть раз вызывали в Зеленограде «для оказания помощи службам города», не связанной с тушением пожара, спасением или ложным срабатыванием сигнализации.

Всего во вторник в правоохранительные органы столицы поступило более 500 анонимных сообщений о «минированиях» по разным адресам. Экстренные службы и полиция обследовали порядка 700 объектов и эвакуировали в общей сложности 165 тысяч человек. Ни в одном случае угроза не подтвердилась, пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Основными объектами «минирования» были образовательные учреждения, заведения быстрого питания и торговые центры, уточняет издание. Сообщения поступали с различных электронных адресов, а также по IP-телефонии с зарубежных номеров, в том числе украинских.