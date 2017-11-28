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Из-за угрозы взрыва эвакуировали отделение «Альфа-банка» в Зеленограде 28.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Телефонные террористы «заминировали» столичные отделения «Альфа-банка», в том числе в Зеленограде.

Анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах начали поступать на пульт «112» днем во вторник, 28 ноября. Сначала угрозы касались двух отделений — в Зеленограде и на улице Дмитрия Донского в Москве, сообщает «Интерфакс».

Как уточнили Zelenograd.ru в банке, эвакуировали еще несколько отделений. По состоянию на 16 часов некоторые офисы возобновили работу в штатном режиме, в некоторых продолжилась проверка кинологическими службами.

В октябре из-за анонимных звонков о заложенных бомбах пришлось эвакуировать все российские офисы «Райффазенбанка».

Волна телефонного терроризма, прокатившаяся по стране в начале осени, задела и Зеленоград. 22 сентября из-за анонимной угрозы взрыва эвакуировали зеленоградскую префектуру. Специальные службы вычислили организаторов сентябрьского «цунами» звонков, однако звонки продолжаются, в том числе от рядовых граждан.

Так, 8 октября пьяный житель 1-го микрорайона сообщил по мобильному телефону об угрозе взрыва одного из зеленоградских супермаркетов. 20 октября из-за анонимного звонка о минировании были сорваны занятия в зеленоградском политехническом колледже. 22 ноября пенсионерка грозилась взорвать жилой дом в 15-м микрорайоне после ссоры с консьержкой. Все угрозы оказались ложными.

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