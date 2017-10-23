Неизвестный позвонил в зеленоградский политехнический колледж № 50 и сообщил, что внутри заложено взрывное устройство. За несколько минут из здания эвакуировали около шестисот человек. Учащихся вскоре распустили по домам, а сотрудники вернулись к работе спустя два часа, когда угроза не подтвердилась.
События происходили в пятницу, 20 октября. Основное здание колледжа, которому недавно присвоено имя одного из первостроителей Зеленограда — дважды Героя Социалистического Труда Николая Злобина, расположен на проспекте Генерала Алексеева, 38.
«Мы сидели на паре, и примерно
В МЧС нам сообщили, что из учебного заведения было эвакуировано порядка шестисот человек. На место потенциальной угрозы их вызвала полиция. Следом прибыли кинологи с собаками, которые, обследовав здание и прилегающую территорию, взрывчатых веществ не обнаружили.
Обследовали тщательно, каждый уголок, уточнили в колледже. Проверка продолжалась около двух часов, после чего сотрудники колледжа вернулись к работе.
Напомним, в середине сентября Россию накрыла волна ложных звонков о готовящихся актах терроризма. Зацепило и Зеленоград. Так, 22 сентября телефонные террористы «заминировали» зеленоградскую префектуру и 16 столичных управ.
В начале октября директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании в российских городах осуществляли четыре российских гражданина, которые находятся за рубежом и у которых есть пособники на территории России, пишет «Интерфакс».
Однако нет версии, что они имеют отношение к «минированию» зеленоградского политехнического колледжа. Все предыдущие звонки об угрозе взрыва поступали централизованно, непосредственно на пульт службы «112».
Это не первый случай, когда в Зеленограде, пользуясь всеобщей тревогой, злоумышленники провоцируют панику. Так, 7 апреля 2017 года двое неизвестных со словами «Это вам!» подбросили на один из прилавков в торговом комплексе «Зеленоградский» коробку с подозрительным устройством и скрылись. К счастью, это оказалась обычная зарядка для телефонов без взрывчатки внутри. Инциденту предшествовал трагический случай с бомбой-фонариком в Ростове-на-Дону.
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