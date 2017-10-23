«Мы сидели на паре, и примерно в 11:00—11:05 прозвенело три звонка. Нас уведомили об эвакуации колледжа, преподаватели вывели каждый свою группу на улицу буквально за две-три минуты. Всех собрали на футбольном поле, после чего учителя стали нас пересчитывать, а информацию о составе и количестве групп записывал преподаватель ОБЖ и БЖ. Затем пришли полицейские и сказали, что нужно уходить дальше от территории колледжа. Нас повели через дорогу на остановку, а вскоре прибыли остальные спасательные службы. Территорию колледжа обмотали красно-белой лентой и никого не подпускали близко. Мы еще минут семь-восемь стояли на остановке, а затем всех отпустили домой», — рассказал Zelenograd.ru очевидец.

В МЧС нам сообщили, что из учебного заведения было эвакуировано порядка шестисот человек. На место потенциальной угрозы их вызвала полиция. Следом прибыли кинологи с собаками, которые, обследовав здание и прилегающую территорию, взрывчатых веществ не обнаружили.

Обследовали тщательно, каждый уголок, уточнили в колледже. Проверка продолжалась около двух часов, после чего сотрудники колледжа вернулись к работе.

Напомним, в середине сентября Россию накрыла волна ложных звонков о готовящихся актах терроризма. Зацепило и Зеленоград. Так, 22 сентября телефонные террористы «заминировали» зеленоградскую префектуру и 16 столичных управ.

В начале октября директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании в российских городах осуществляли четыре российских гражданина, которые находятся за рубежом и у которых есть пособники на территории России, пишет «Интерфакс».

Однако нет версии, что они имеют отношение к «минированию» зеленоградского политехнического колледжа. Все предыдущие звонки об угрозе взрыва поступали централизованно, непосредственно на пульт службы «112».

Это не первый случай, когда в Зеленограде, пользуясь всеобщей тревогой, злоумышленники провоцируют панику. Так, 7 апреля 2017 года двое неизвестных со словами «Это вам!» подбросили на один из прилавков в торговом комплексе «Зеленоградский» коробку с подозрительным устройством и скрылись. К счастью, это оказалась обычная зарядка для телефонов без взрывчатки внутри. Инциденту предшествовал трагический случай с бомбой-фонариком в Ростове-на-Дону.