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Пенсионерка «заминировала» дом в 15-м микрорайоне из-за конфликта с консьержкой 22.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Женщина сообщила, что собирается взорвать жилой дом в 15-м микрорайоне Зеленограда. Полиция вычислила «телефонную террористку» по номеру мобильного телефона и навестила ее по месту жительства.

«Минёршей» оказалась 63-летняя местная жительница. При осмотре квартиры оперативники не нашли взрывных или других предметов, представляющих общественную опасность.

Пенсионерка призналась, что вечером, возвращаясь домой, повздорила с консьержкой, после чего позвонила на «112» с угрозами. Причина бытового конфликта не уточняется, но в результате «подрывнице» грозит наказание по 207-й статье УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В виде меры принуждения с женщины взяли обязательство о явке.

«Телефонный терроризм» захлестнул Россию в начале осени 2017 года. В середине сентябре были «заминированы» сотни объектов массового скопления людей: торговые центры, административные здания, учебные заведения и т. д. В частности, 22 сентября из-за телефонной угрозы взрыва эвакуировали зеленоградскую префектуру и еще 16 столичных управ.

Все сообщения оказались ложными, организаторов обнаружили — ими оказались четверо россиян, проживающих за рубежом и имеющих пособников в российских регионах. Но вслед за сентябрьской волной последовали анонимные угрозы от обывателей.

Так, 6 октября «телефонные террористы» угрожали взорвать торговые центры «МЕГА» («Белая дача», «Теплый стан» и в Химках). Через два дня, 8 октября, пьяный житель 1-го микрорайона сообщил по мобильному телефону об угрозе взрыва одного из зеленоградских супермаркетов. 20 октября из-за анонимного звонка о минировании были сорваны занятия в зеленоградском политехническом колледже.

Во всех случаях подозреваемые установлены и находятся под следствием.

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