Чрезвычайные ситуации произошли в «Зеленопарке» и торговом центре «Столица» в 23-м микрорайоне в воскресенье, 24 марта.

В «Зеленопарке» около 12 часов дня произошло короткое замыкание в розетке в кинотеатре. Посетителей, оказавшихся в зоне возможного пожара, попросили выйти на улицу. Возгорания удалось избежать. Через десять минут все смогли вернуться.

Около половины четвертого дня возгорание произошло в ресторане «Фазенда», расположенном в ТЦ «Столица». Загорелись жировые отложения в вентиляционном коробе, рассказали Zelenograd.ru в МЧС. Пожарные прибыли на место через четыре минуты, с возгоранием справились за 15 минут. На месте работали семь экипажей, тушили изнутри и с крыши, не дав возгоранию перерасти в пожар. На всякий случай рядом дежурили две бригады «скорой».

В результате происшествий никто не пострадал.