Полиция задержала группу мужчин, совершивших грабеж и кражу в пунктах выдачи интернет-заказов в Зеленограде. Все четверо — приезжие в возрасте от 19 до 34 лет.

Следствие установило, что злоумышленники по интернету оформили несколько заказов одежды с доставкой в пункт выдачи. Получив товар, двое мужчин брали заказанные вещи в примерочные кабинки, другие двое отвлекали менеджера, возвращая товар. В этот момент первые выходили из примерочных со спрятанными в сумках заказами и скрывались, сообщает полиция.

В день, когда их задержали, воры наведались в два пункта самовывоза — в 11-м и 16-м микрорайоне. В первом всё прошло гладко. Ворам удалось незаметно покинуть примерочную, когда менеджер отошла на склад, разбираясь со вторым заказом.

Затем на машине отправились в «новый» город. Действовали по той же схеме, однако менеджер заметила, как один из воров попытался скрыться из примерочной. Она погналась за убегающим злоумышленником. На улице крикнула какому-то мужчине, возившемуся со своим автомобилем, чтобы задержал беглеца. Тот поставил подножку вору. Молодой человек упал и растерял часть украденного. Сумма похищенного — более 50 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию, и вскоре всех подельников разыскали и задержали.

Следственное управление возбудило уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Кража». Подозреваемых заключили под стражу.

В настоящее время следствие устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям на территории столицы и области.