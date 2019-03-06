Впрочем, продавать круглосуточно будут не всё — по закону с 11 вечера до 8 утра нельзя продавать алкоголь.

В последнее время у этого магазина неприятности. Роспотребнадзор ведет с ним борьбу за чистоту. В прошлом году его дважды закрывали, а проверка в конце января показала, что всех предписаний магазин не выполнил — в частности, не сделал ремонт и продолжает хранить товар как попало.