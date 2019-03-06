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Магазин «Дикси» в 3 микрорайоне перешел на круглосуточный режим работы 06.03.2019 ZELENOGRAD.RU

С 6 марта сетевой магазин «Дикси» в корпусе 317А на Яблоневой аллее стал работать круглосуточно. Это «для вашего удобства» уточняет объявление на двери магазина.

Впрочем, продавать круглосуточно будут не всё — по закону с 11 вечера до 8 утра нельзя продавать алкоголь.

В последнее время у этого магазина неприятности. Роспотребнадзор ведет с ним борьбу за чистоту. В прошлом году его дважды закрывали, а проверка в конце января показала, что всех предписаний магазин не выполнил — в частности, не сделал ремонт и продолжает хранить товар как попало.

Если вы знаете и каких-то проблемах с этим магазином, напишите нам 3mkr@zelenograd.ru. Приглашаем жителей 3-го микрорайона подписываться на локальную группу в ВКонтакте.

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