С 6 марта сетевой магазин «Дикси» в корпусе 317А на Яблоневой аллее стал работать круглосуточно. Это «для вашего удобства» уточняет объявление на двери магазина.
Впрочем, продавать круглосуточно будут не всё — по закону с 11 вечера до 8 утра нельзя продавать алкоголь.
В последнее время у этого магазина неприятности. Роспотребнадзор ведет с ним борьбу за чистоту. В прошлом году его дважды закрывали, а проверка в конце января показала, что всех предписаний магазин не выполнил — в частности, не сделал ремонт и продолжает хранить товар как попало.
Если вы знаете и каких-то проблемах с этим магазином, напишите нам 3mkr@zelenograd.ru. Приглашаем жителей 3-го микрорайона подписываться на локальную группу в ВКонтакте.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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