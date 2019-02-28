Небольшой ТЦ, построенный за рынком возле улицы Панфилова, откроет двери для покупателей в субботу 2 марта в 10:00. Здесь можно купить фермерские продукты, мясо, овощи, фрукты, поесть кебаб, сувлаки и выпечку.
Торговый центр находится между рынком и ТРЦ «Иридиум», его фасад обращен к рынку (рядом шатёр с вещевыми рядами). Он будет работать с 9:00 до 21:00 ежедневно. Возле ТЦ сделали небольшую парковку, ей можно пользоваться на тех же условиях, что и стоянкой за рынком: два часа бесплатно, далее 100 рублей в час.
ТЦ, как и планировалось, стал в основном фермерским. Здесь буду торговать свежим мясом, курами, овощами-фруктами, фермерскими сырами. Готовятся к открытию павильон La Mare — это крупнейший поставщик рыбы и морепродуктов и большой павильон «Белевских сладостей».
В «Авангарде» можно и поесть. Откроются закусочные: сувлачная — это греческая кухня с маленькими шашлыками или мясом с овощами и прочими ингредиентами в лепешках — и «Баранди» с дагестанскими кебабами и другими блюдами из баранины. Кроме того, будет работать кафе с французской выпечкой.
В торговом центре откроются павильоны с чаем-кофе, «Хмельной погребок» с ассортиментом пива, табачная лавка.
Торжественное открытие торгового центра перенесли на апрель. Тогда же уличная торговля на рынке должна окончательно уйти под крышу — в новый шатер, который строят за торговыми палатками возле зоны высадки из автобусов. Почти все палатки, стоявшие между рынком и «Иридиумом», сейчас разобрали. На их месте будут строить ресторанный комплекс.
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