Небольшой ТЦ, построенный за рынком возле улицы Панфилова, откроет двери для покупателей в субботу 2 марта в 10:00. Здесь можно купить фермерские продукты, мясо, овощи, фрукты, поесть кебаб, сувлаки и выпечку.

Торговый центр находится между рынком и ТРЦ «Иридиум», его фасад обращен к рынку (рядом шатёр с вещевыми рядами). Он будет работать с 9:00 до 21:00 ежедневно. Возле ТЦ сделали небольшую парковку, ей можно пользоваться на тех же условиях, что и стоянкой за рынком: два часа бесплатно, далее 100 рублей в час.

ТЦ, как и планировалось, стал в основном фермерским. Здесь буду торговать свежим мясом, курами, овощами-фруктами, фермерскими сырами. Готовятся к открытию павильон La Mare — это крупнейший поставщик рыбы и морепродуктов и большой павильон «Белевских сладостей».

В «Авангарде» можно и поесть. Откроются закусочные: сувлачная — это греческая кухня с маленькими шашлыками или мясом с овощами и прочими ингредиентами в лепешках — и «Баранди» с дагестанскими кебабами и другими блюдами из баранины. Кроме того, будет работать кафе с французской выпечкой.

В торговом центре откроются павильоны с чаем-кофе, «Хмельной погребок» с ассортиментом пива, табачная лавка.