Въезда с Московского проспекта на проектируемый сквозной проезд в 3 микрорайоне вдоль «Флейты», возможно, не будет. Эту дорогу могут сделать односторонней, то есть выехать из района на Московский проспект между корпусами 351 и 352 можно будет, а въехать — нет. Таким образом сквозного проезда для транзитного транспорта не будет по крайней мере в одном направлении.

Это предложение поступило сразу от нескольких участников публичных слушаний по проекту двух сквозных проездов в 3 микрорайоне. По итогам слушаний в проекте остался только один проезд, но и он может стать удобным дублером загруженного в часы пик Савёлкинского проезда, если по нему будет возможен сквозной проезд в обоих направлениях.

Автор предложения считает, что новый выезд на Московский проспект лучше физически делать односторонним, потому что установленный на проспекте знак «поворот направо запрещён» многие автомобилисты будут игнорировать. Зеленоградская градостроительная комиссия решила, что это предложение «целесообразно рассмотреть». Кроме того, одностороннее движение по этому участку позволит не расширять дорогу и не приближать её вплотную к домам.

Означает ли вывод комиссии «целесообразно рассмотреть», что соответствующие изменения будут внесены в проект, непонятно. Тем более, в документе встречаются и и более сильные формулировки. Например, «целесообразно учесть» или просто приказное «учесть».