Въезда с Московского проспекта на проектируемый сквозной проезд в 3 микрорайоне вдоль «Флейты», возможно, не будет. Эту дорогу могут сделать односторонней, то есть выехать из района на Московский проспект между корпусами 351 и 352 можно будет, а въехать — нет. Таким образом сквозного проезда для транзитного транспорта не будет по крайней мере в одном направлении.
Это предложение поступило сразу от нескольких участников публичных слушаний по проекту двух сквозных проездов в 3 микрорайоне. По итогам слушаний в проекте остался только один проезд, но и он может стать удобным дублером загруженного в часы пик Савёлкинского проезда, если по нему будет возможен сквозной проезд в обоих направлениях.
Автор предложения считает, что новый выезд на Московский проспект лучше физически делать односторонним, потому что установленный на проспекте знак «поворот направо запрещён» многие автомобилисты будут игнорировать. Зеленоградская градостроительная комиссия решила, что это предложение «целесообразно рассмотреть». Кроме того, одностороннее движение по этому участку позволит не расширять дорогу и не приближать её вплотную к домам.
Означает ли вывод комиссии «целесообразно рассмотреть», что соответствующие изменения будут внесены в проект, непонятно. Тем более, в документе встречаются и и более сильные формулировки. Например, «целесообразно учесть» или просто приказное «учесть».
Было и другое предложение убрать транзитный трафик - поставив где-то на этой дороге шлагбаум.
Когда это касается проезда вдоль "Флейты", то комиссия делает вывод "нецелесообразно" без каких-либо аргументов. Да и вообще, странное слово - каким целям это предложение не сообразно, не уточняется. Если цель - обеспечить дорогами жителей новостроек, то шлагбаум им не помешает - просто у каждого жителя и спецслужб будет брелок, чтобы этот шлагбаум открывать, но чужие не проедут.
Зато когда речь идет о шлагбауме в районе Яблоневой аллее или без уточнения места, комиссия реагирует иначе и делает вывод "предложение рассмотреть на следующих стадиях проектирования". В чем логика, непонятно - либо закрывать сквозной проезд шлагбаумом это хорошее решение, либо плохое.
Было и ещё одно радикальное предложение по организации дополнительного выезда из 3 микрорайона — восстановить автомобильное движение по мосту над Савелкинским проездом (ближайшему к Московскому проспекту) вместо того, чтобы прорубать дорогу между корпусами 351 и 352. Сейчас этот мост пешеходный, а раньше по нему ездили машины. И сейчас периодически ездят — уборочные или аварийные. Если одну полосу на мосту отдать для машин, то по нему можно выехать на пересечение Савелкинского проезда и Сосновой аллеи, хотя этот выезд не слишком удобен. Это предложение признано комиссией нецелесообразным, просто по причине того, что мост пешеходный — и точка.
От момента обнародования планов сделать два сквозных проезда в 3 микрорайоне до вынесения окончательного решения прошел ровно месяц. По итогам этих слушаний кажется, что этого времени недостаточно, чтобы все группы интересов могли вникнуть в проект, выслушать экспертов и спокойно внести свои предложения.
Что мешало властям, готовя изменения в проект планировки территории, заранее рассказать об этом жителям, неизвестно. Но мы спросим об этом префекта.
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